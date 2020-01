Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le bilan en Chine s'alourdit à 25 morts, 830 cas confirmés Reuters • 24/01/2020 à 01:29









PEKIN, 24 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée le mois dernier à Wuhan, ville du centre de la Chine, a fait 25 morts dans le pays selon le dernier bilan effectué jeudi soir, rapporte vendredi la presse officielle chinoise, qui fait par ailleurs état désormais de 830 cas confirmés. Les autorités chinoises ont placé jeudi une deuxième ville, après Wuhan, en quasi-quarantaine, confinant au total près de 20 millions de personnes pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie. Un deuxième cas a été confirmé au Japon. Dans un communiqué publié vendredi, le ministère japonais de la Santé indique qu'il s'agit d'un homme âgé d'une quarantaine d'années qui réside à Wuhan et est arrivé dimanche au Japon. Par ailleurs, la BBC a rapporté jeudi que cinq personnes étaient examinées en Ecosse pour déterminer si elles avaient contracté le coronavirus. Il s'agirait, le cas échéant, des premiers patients connus en Europe. (version française Jean Terzian)

