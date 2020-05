Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan dépasse les 70.000 morts aux USA - décompte Reuters Reuters • 05/05/2020 à 20:00









5 mai (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis a dépassé mardi les 70.000 morts, selon un décompte de Reuters, alors qu'un modèle régulièrement cité par la Maison blanche prédit désormais un nombre total de décès près de deux fois supérieur à sa précédente projection. Près de 1,2 million de personnes ont été contaminées aux Etats-Unis, soit davantage que le nombre cumulé de cas recensés dans les autres principaux foyers de l'épidémie dans le monde, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Selon un modèle de recherche de l'Université de Washington régulièrement cité par des responsables de la Maison blanche, le bilan de l'épidémie dépassera 134.000 morts d'ici le 4 août. Cette nouvelle projection est le reflet d'une "mobilité croissante dans la plupart des Etats américains" avec l'allègement des restrictions, que ce soient sur les sorties et les déplacements de personnes ou sur les ouvertures de commerces, qui devrait intervenir dans 31 Etats d'ici le 11 mai, souligne l'université. Selon un document interne de l'administration Trump, le nombre de morts aux Etats-Unis devrait bondir à 3.000 par jour d'ici fin mai contre environ 2.000 actuellement selon les décomptes de Reuters. L'épidémie actuelle de coronavirus aux Etats-Unis est déjà plus meurtrière que n'importe quelle saison de grippe depuis 1967, quand environ 100.000 Américains étaient morts, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). (Lisa Shumaker version française Bertrand Boucey)

