Coronavirus-Le bateau de croisières Costa Luminosa à quai à Marseille

* Deux personnes débarquées à Porto Rico testées positives Des tests pratiqués sur des passagers qui pourraient être atteints * Certains passagers pourraient quitter le navire à Marseille * (Actualisé avec précision sur les passagers) par Marc Leras MARSEILLE, 19 mars (Reuters) - Un navire de la compagnie italienne Costa Croisières à accosté à Marseille jeudi, alors que plusieurs passagers qui avaient été testés positifs au coronavirus ont été débarqués lors d'escales depuis le départ du navire de Floride, apprend-t-on auprès du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et de passagers à bord. Les quelque 1.400 passagers et les membres d'équipage, partis de Fort Lauderdale en Floride le 5 mars dernier, devront attendre le résultat de tests d'infection au coronavirus qui doivent être pratiqués sur les cas suspects à bord par les autorités sanitaires françaises avant de pouvoir éventuellement débarquer. "L'agence régionale de santé doit mener des investigations à bord, nous attendons sa décision pour savoir si les passagers pourront débarquer ou non", a déclaré à Reuters un porte-parole du GPMM. La France était jeudi à sa troisième journée de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui a causé 264 décès dans le pays à ce jour. Selon un message du capitaine, republié sur un groupe Facebook des passagers, le croisiériste a pris des dispositions pour que certains passagers débarquent à Marseille et puissent rentrer chez eux en partant de la cité phocéenne. D'autres passagers resteront sur le navire qui doit arriver vendredi dans le port italien de Savone où les dernières personnes présentes à bord devraient débarquer. Un passager américain a déclaré avoir déjà reçu comme d'autres ressortissants des États-Unis des billets d'avion pour un vol charter Marseille-Atlanta qui devrait décoller jeudi soir. Une passagère britannique a déclaré avoir également reçu des billets pour un vol à destination du Royaume-Uni depuis Marseille jeudi soir. "Uniquement si nous pouvons descendre du bateau", a-t-elle précisé. Le Costa Luminosa transporte plus de 1.420 passagers dont 230 Américains, 168 Italiens et 100 Canadiens, selon le croisiériste italien Costa Cruises, une filiale de Carnival Corp. L'entreprise n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters. Quelques jours après avoir quitté la côte de Floride, la Costa Luminosa avait débarqué deux passagers malades à Porto Rico, qui ont ensuite testé positif au coronavirus. Le 15 mars, le navire a débarqué quatre autres voyageurs malades à Tenerife dans les îles Canaries en Espagne, mais la police a empêché les autres passagers de descendre, ont déclaré des passagers. Le journal Miami Herald a rapporté que selon les journaux de bord obtenu par le titre, au moins 24 membres d'équipage ont été déclaré malades et mis à l'isolement. Au moins 50 passagers ont également été classés parmi les malades ou figurant parmi des proches de malades. Un passager a déclaré que même si les passagers étaient invités à rester confinés dans leurs cabines, beaucoup d'entre eux errent sur un navire qui n'avait embarqué qu'environ la moitié de sa capacité d'accueil totale de 2.828 personnes. (Avec Geert de Clercq à Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

