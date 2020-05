Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-LATAM Airlines fait faillite Reuters • 26/05/2020 à 12:30









26 mai (Reuters) - LATAM Airlines LTM.SN , numéro un latino-américain du secteur aérien, s'est déclarée mardi en état de faillite et a demandé sa mise sous protection devant la justice américaine, devenant ainsi le premier transportant d'envergure à trébucher devant la crise sanitaire liée au coronavirus. Basée au Chili, LATAM suit ainsi le chemin emprunté par son concurrent le plus proche, le colombien Avianca Holdings AVT_p.CN . Contrairement à Avianca, LATAM semblait pourtant en bonne santé avant la pandémie, ce qui s'est manifesté dans ses résultats, dans le vert quatre années de suite, une rareté dans la région. Sa faillite souligne la précarité de la situation du secteur aérien latino-américain, dont les acteurs sont majoritairement beaucoup plus fragiles que LATAM. Malgré leurs demandes, ils n'ont jusqu'à présent obtenu aucun soutien public malgré leurs nombreuses demandes, une situation qui contraste avec celle de leurs homologues nord-américains et européens. "Nous avons mis en oeuvre une série de mesures difficiles pour limiter l'impact de ce bouleversement inédit dans l'histoire de l'industrie, mais en fin de compte, cette issue est la meilleure", a déclaré dans un communiqué le directeur général de LATAM. Les avions de la compagnie pourront continuer de voler le temps que durera la procédure de faillite ouverte aux Etats-Unis. Ses filiales en Argentine, au Brésil et au Paraguay n'ont en revanche pas été mise sous la protection du chapitre 11 de la législation américaine des faillites, l'équivalente américaine de la procédure de sauvegarde en vigueur en France. (Rama Venkat, Jamie Freed et Marcelo Rochabrun, version française Nicolas Delame)

