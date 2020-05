Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La ville de Wuhan va lancer un plan de dépistage de la population Reuters • 11/05/2020 à 17:52









PEKIN, 11 mai (Reuters) - La ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine, s'apprête à tester la population sur une période de dix jours, d'après un document que Reuters a pu consulter et selon deux sources proches du dossier. Chaque quartier de la ville a pour instruction de soumettre d'ici mardi un plan détaillé pour la mise en oeuvre de ces tests. Les autorités sanitaires de la municipalité n'ont pu être jointes dans l'immédiat. C'est de cette ville de onze millions d'habitants, chef-lieu de la province du Hubei, dans le centre de la Chine, qu'est partie la pandémie de SARS-CoV-2 à l'origine d'une crise sanitaire et économique sans précédent. La ville a signalé au cours du week-end un nouveau groupement de contaminations, ou cluster, le premier depuis la levée le 8 avril dernier des mesures de confinement qui étaient restées en vigueur pendant des mois. (Bureau de Pékin version française Henri-Pierre André)

