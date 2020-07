Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La ville de Moscou va rouvrir les écoles à partir de la semaine prochaine Reuters • 09/07/2020 à 15:26









MOSCOU, 9 juillet (Reuters) - La ville de Moscou a annoncé jeudi la réouverture des écoles et des universités à partir de la semaine prochaine, actant une nouvelle étape dans la levée du confinement imposé en mars pour enrayer l'épidémie de coronavirus. La décision intervient alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes ne cesse de reculer dans la capitale russe. Le dernier bilan fait état de 568 nouveaux cas. En outre, les moscovites ne seront plus contraints de porter des masques à l'extérieur mais ils devront toujours les utiliser dans les magasins, les établissements de santé et dans les transports publics de la ville. Les habitants de Moscou pourront également retourner dans les théâtres, les cinémas, les salles de concert et de sport à partir d'août, toujours avec une capacité limitée à 50%. La capitale russe, où vivent près de 13 millions d'habitants, a enregistré plus de 227.000 cas de contamination depuis le début de l'épidémie. "Bien sûr, chaque phase de la levée des restrictions a des éléments d'imprévisibilité et de risque", a signalé Sergei Sobyanin, maire de Moscou, sur son site web. "Mais la vie a montré que la situation est devenue gérable et que le risque était justifié". Les autorités russes ont signalé jeudi 6.509 nouveaux cas de contamination au coronavirus, ce qui porte le bilan total des infections à 707.301 et fait de la Russie le quatrième pays le plus touché au monde. L'épidémie a fait 10.843 décès dans le pays. (Gleb Stolyarov et Maria Kiselyova; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

