Coronavirus-La vaccination de la population a commencé en Russie

MOSCOU, 30 novembre (Reuters) - Le premier lot connu de vaccins russes Spoutnik V contre le COVID-19 à usage civil à été livré à l'hôpital de Domodedovo, au sud de Moscou, qui a annoncé lundi avoir commencé à vacciner la population locale la semaine dernière. L'établissement indique sur son site internet que les résidents qui souhaitent se faire vacciner doivent s'inscrire sur un site gouvernemental et se présenter le jour même avec le résultat négatif d'un test de dépistage du COVID-19 et des papiers d'identité. La Russie, qui cherche à faire jeu égal avec les grands laboratoires occidentaux dans la course au vaccin, a assuré à l'issue d'essais cliniques que son vaccin Spoutnik V était efficace à 92%. (Anton Zverev, version française Jean-Philippe Lefief)

