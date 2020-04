Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Turquie compte désormais le plus grand nombre de cas au Moyen-Orient Reuters • 18/04/2020 à 21:16









ISTANBUL, 18 avril (Reuters) - La Turquie compte désormais 82.329 cas confirmés d'infections au nouveau coronavirus, a annoncé samedi le ministre de la Santé Fahrettin Koca, le pays dépassant ainsi pour la première fois son voisin iranien pour afficher le total le plus élevé au Moyen-Orient. Ce chiffre de 82.239, qui a augmenté de 3.783 en 24 heures, place le pays juste derrière la Chine, d'où est partie l'épidémie. Fahrettin Koca a ajouté que le nombre de décès lié à la maladie avait augmenté de 121 pour atteindre 1.890, contre 5.031 morts en Iran. Le ministère de l'Intérieur a pour sa part déclaré qu'il prolongeait de 15 jours à partir de ce samedi les restrictions sur des déplacements entre 31 villes du pays. (Irem Koca/Dominic Evan, version française Benoît Van Overstraeten)

