Coronavirus: La Tunisie placée en confinement général

TUNIS, 20 mars (Reuters) - Le président tunisien Kaïs Saïed a ordonné vendredi un confinement général du pays, restreignant les déplacements pour contrer la propagation du coronavirus. Dans une allocution télévisée, il a demandé à la population de rester chez elle et de ne plus se rendre d'une ville à une autre. La Tunisie a fait état jeudi d'un premier décès lié au coronavirus SARS-Cov-2 parmi les 39 cas confirmés de contamination qui étaient alors recensés. (Tarek Amara version française Henri-Pierre André)

