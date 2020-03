Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Tunisie déploie l'armée pour faire respecter le confinement Reuters • 23/03/2020 à 16:00









TUNIS, 23 mars (Reuters) - Le président tunisien Kais Saied a ordonné lundi à l'armée de se déployer dans les rues pour faire respecter le confinement imposé dimanche dans tout le pays pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, annonce la présidence. La Tunisie compte 89 cas de contamination. Les Tunisiens sont priés de rester chez eux, et de ne sortir que pour acheter des biens de première nécessité. Ce confinement total doit durer jusqu'au 4 avril. (Tarek Amara, version française Jean-Stéphane Brosse)

