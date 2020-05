Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Suisse ouvre ses frontières et assouplit encore le confinement Reuters • 27/05/2020 à 17:20









ZURICH, 27 mai (Reuters) - La Suisse a présenté mercredi un nouveau plan de déconfinement intégrant l'ouverture de ses frontières à tous ses voisins à l'exception de l'Italie et un assouplissement des restrictions sur les rassemblements, l'épidémie de coronavirus montrant de signes de ralentissement. A compter du 6 juin, les événements publics et privés rassemblant jusqu'à 300 personnes et les réunions spontanées de 30 personnes ou moins seront désormais autorisés, a précisé le Conseil fédéral (le gouvernement suisse). La limite était fixée auparavant à cinq personnes au maximum. "Nous pouvons à nouveau profiter de tout ce qui est désormais possible", a souligné devant la presse Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération suisse, ajoutant que cette décision permettait de se préparer à une nouvelle normalité. Le Conseil fédéral décidera par ailleurs le 24 juin de lever ou non l'interdiction pour des événements rassemblant jusqu'à 1.000 personnes. Des événements de plus grande ampleur ne seront toutefois pas possibles avant la fin du mois d'août, ont prévenu les autorités. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations en Suisse a fortement décéléré mercredi à 15 pour un total de 30.776 cas depuis le début de l'épidémie, dont 1.649 mortels. (John Revill, Silke Koltrowitz et Michael Shields; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

