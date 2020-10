Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Suède enregistre un record de contaminations en 24 heures Reuters • 27/10/2020 à 15:11









STOCKHOLM, 27 octobre (Reuters) - La Suède a enregistré 1.870 nouveaux cas de contamination par le coronavirus le 23 octobre dernier, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays, rapporte mardi l'agence chargée de collecter les données sanitaires. Le précédent record, qui s'établissait à 1.698 nouveaux cas, remontait à la fin juin. L'agence statistique a toutefois estimé que le nombre de contaminations avait sans doute été sous-estimé au printemps en raison d'un nombre plus faible de tests de dépistage. Le pays a enregistré vendredi 15 nouveaux décès, ce qui porte le bilan total à 5.918 morts. La stratégie suédoise de lutte contre l'épidémie, consistant à éviter tout confinement tout en appelant la population à respecter les gestes barrières, a suscité de nombreux débats. Le taux de mortalité par habitant en Suède est bien plus élevé que dans les autres pays nordiques mais il est plus faible que dans des pays ayant appliqué un confinement strict, comme l'Espagne ou le Royaume-Uni. (Johan Ahlander, version française Jean-Stéphane Brosse)

