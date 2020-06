Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Suède autorise les voyages dans dix pays européens Reuters • 17/06/2020 à 17:01









STOCKHOLM, 17 juin (Reuters) - La Suède autorisera sans restrictions les voyages dans dix pays européens à partir du 30 juin, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères. La France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Islande, la Slovénie, l'Islande, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg sont concernés par cette mesure. Pour les autres pays, notamment les pays nordiques voisins et le Royaume-Uni, Stockholm continuera de déconseiller tout voyage non-essentiel. Le précédent avis du ministère, qui déconseillait les voyages non-essentiels dans tous les pays en raison de la pandémie de coronavirus, avait été publié le 14 mars et courait jusqu'au 15 juillet. Le bilan de l'épidémie de Covid-19 en Suède a franchi mercredi la barre des 5.000 morts mais le nombre de décès quotidien a considérablement diminué depuis un pic atteint en avril. (Johan Ahlander, version française Jean-Stéphane Brosse)

