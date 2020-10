Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Slovénie déclare l'état d'urgence pendant trente jours Reuters • 19/10/2020 à 13:55









SARAJEVO, 19 octobre (Reuters) - Le gouvernement slovène a décrété lundi l'état d'urgence pour trente jours après une flambée des cas de COVID-19 dans le pays, qui ont plus que doublé cette semaine par rapport à la semaine précédente. Les mesures instaurées dès lundi incluent une interdiction de déplacement entre les régions les plus touchées, un couvre-feu de 21h00 à 06h00 du matin, une suspension des événements publics et religieux, ainsi qu'une limite des rassemblements ramenée à six personnes, a annoncé Ales Hojs, ministre de l'Intérieur. La Slovénie, qui avait été peu affectée par le virus depuis son apparition, a fait état de 4.845 nouveaux cas de contamination par le coronavirus au cours de la semaine écoulée. (Daria Sito-Sucic, version française Olivier Cherfan)

