Coronavirus-La Russie compte vacciner plus de 400.000 militaires

MOSCOU, 27 novembre (Reuters) - La Russie prévoit de vacciner plus de 400.000 membres des forces armées contre le COVID-19, a déclaré vendredi le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Sergueï Choïgou, cité par les agences de presse russes, a précisé que 2.500 militaires avaient déjà été vaccinés contre le COVID et qu'ils devraient être 80.000 d'ici la fin de l'année. La Russie a été le premier pays, en août dernier, à autoriser l'utilisation d'un candidat vaccin, baptisé Spoutnik V, contre le COVID-19. A la mi-novembre, en dehors des volontaires d'essais cliniques, 10.000 personnes identifiées comme des personnes à haut risque de contamination, les médecins ou les enseignants par exemple, avaient été vaccinées. La Russie travaille sur d'autres candidats vaccins que le Spoutnik V contre le nouveau coronavirus à l'origine de la maladie, qui a fait plus de 1,43 million de morts dans le monde depuis le début de l'année. Alexandre Rijikov, directeur de l'institut Vector en Sibérie, qui développe l'EpiVacCorona, a déclaré vendredi que son laboratoire était prêt à produire jusqu'à 5 millions de doses par an. Avec 2.215.533 infections, la Russie est le quatrième pays le plus touché au monde par le nouveau coronavirus en nombre de contaminations derrière les Etats-Unis, l'Inde et le Brésil. Le pays a enregistré officiellement 38.558 décès dus au COVID-19. (Bureau de Moscou, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

