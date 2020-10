Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Pologne limite à cinq personnes les rassemblements publics Reuters • 23/10/2020 à 12:29









VARSOVIE, 23 octobre (Reuters) - La Pologne va imposer la fermeture des restaurants et des bars pendant deux semaines et limiter les rassemblements publics à cinq personnes, a dit vendredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki après que le pays a enregistré un nouveau record quotidien dépassant les 13.600 contaminations au coronavirus. Dans les écoles, les élèves les plus âgés passeront aussi à l'enseignement à distance. "Nos actions doivent être beaucoup plus fermes," a dit Mateusz Morawiecki. "Ce qui nous inquiète particulièrement c'est l'accélération (du taux de contamination)." Le Premier ministre a également recommandé aux personnes âgés de plus de 70 ans de rester chez elles, sans pourtant leur imposer un confinement obligatoire. Le système de santé polonais est en voie de saturation sous le poids des contaminations en hausse et le gouvernement a installé des hôpitaux provisoires dans des stades et des centres de conférence. (Agnieszka Barteczko et Marcin Goclowski, version française Flora Gomez, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.