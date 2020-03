Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Nouvelle-Zélande ferme ses frontières aux étrangers Reuters • 19/03/2020 à 06:48









WELLINGTON, 19 mars (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a fermé jeudi ses frontières à l'ensemble des ressortissants étrangers, dans le cadre de mesures plus strictes destinées à lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le pays. S'exprimant lors d'une conférence de presse, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré que les citoyens et les personnes détenant un titre de résidence permanente pourraient toujours rentrer. Elle a toutefois souligné que les options pour ceux-ci s'amenuisaient alors que de nombreuses compagnies aériennes annulent leurs vols. "Nous ne tolérerons aucun risque à nos frontières", a dit Ardern. Les frontières restent ouvertes au fret et au commerce, a-t-elle précisé. La Nouvelle-Zélande a recensé 28 cas de contamination. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

