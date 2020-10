Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La ministre belge des Affaires étrangères en soins intensifs Reuters • 22/10/2020 à 14:49









BRUXELLES, 22 octobre (Reuters) - Sophie Wilmès, ministre belge des Affaires étrangères et ancienne cheffe du gouvernement qui souffre du COVID-19, a été admise jeudi en soins intensifs, rapporte la chaîne publique VRT. Elle avait annoncé samedi avoir contracté le coronavirus. Il lui a, selon elle, été transmis par un proche, plutôt que dans l'exercice de ses fonctions. Sophie Wilmès est âgée de 45 ans. Son porte-parole n'a pas répondu aux sollicitations. Alexander De Croo, qui lui a succédé début octobre à la tête du gouvernement, lui a souhaité un prompt rétablissement. "Personne n'est à l'abri de ce virus. Tous ensemble, nous vaincrons le COVID-19", écrit-il sur Twitter. (Philip Blenkinsop, version française Jean-Philippe Lefief)

