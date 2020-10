Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La justice annule le nouveau confinement imposé à Madrid Reuters • 08/10/2020 à 12:16









MADRID, 8 octobre (Reuters) - Un tribunal de Madrid a annulé jeudi la décision d'imposer un nouveau confinement aux 4,8 millions d'habitants de la capitale espagnole et de neuf villes voisines, donnant raison à la région contre le gouvernement central du socialiste Pedro Sanchez. La mesure ordonnée par le ministère de la Santé, qui interdit les déplacements non essentiels afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a été mise en place vendredi dernier. Le gouvernement conservateur régional l'a appliquée de mauvaise grâce tout en déposant un recours devant l'Audience nationale, plus haut tribunal de Madrid. L'Espagne est l'un des nombreux pays européens à constater avec inquiétude une reprise de l'épidémie de SARS-CoV-2. Le pays a enregistré mercredi plus de 10.000 nouveaux cas de contamination, pour un total de 835.901 infections confirmées. Le bilan des décès dus au Covid-19 s'établit à 32.562 selon les dernières données en date. (Inti Landauro, Emma Pinedo, version française Jean-Stéphane Brosse)

