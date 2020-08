Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grande-Bretagne revoit à la baisse le nombre de décès Reuters • 12/08/2020 à 19:42









LONDRES, 12 août (Reuters) - Les autorités britanniques ont annoncé mercredi avoir modifié leur méthode de comptage des décès et avoir revu le nombre de morts à la baisse. Le nombre de décès survenus depuis le début de l'épidémie s'établit désormais à 41.329 contre 46.706 annoncés précédemment. Dès mercredi, la Grande-Bretagne publiera quotidiennement le nombre de décès survenus dans les 28 jours suivant un dépistage positif alors qu'avant le ministère de la Santé ne prenait pas en compte le délai entre le test et la mort. Les autorités britanniques ont fait état mercredi de 1.009 nouveaux cas de contamination au coronavirus contre 1.148 cas supplémentaires la veille. Au total, 313.798 personnes ont été testées positives au COVID-19 dans le pays, selon les données officielles. Le nombre quotidien de nouveaux cas a dépassé le seuil des 1.000 contaminations pour la troisième fois en un mois. (Alistair Smout, Costas Pitas, Estelle Shirbon, version française Anait Miridzhanian)

