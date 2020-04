Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France enregistre un nouveau recul des cas graves Reuters • 19/04/2020 à 18:37









(Actualisé avec précisions) PARIS, 19 avril (Reuters) - Les autorités françaises ont fait état dimanche d'un nouveau recul des nombres d'hospitalisations et de cas graves en réanimation liés au nouveau coronavirus. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Edouard Philippe, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que le nombre de cas graves en réanimation s'est élevé quant à lui à 5.744 personnes dimanche contre 5.833 patients en réanimation samedi, signant une baisse pour le onzième jour consécutif. Jérôme Salomon a aussi indique que le nombre de personnes hospitalisées en France s'est élevé dimanche à 30.610 contre 30.639 malades hospitalisées samedi. La France a enregistré également 395 nouveaux décès liés l'épidémie de COVID-19, portant le nombre total de personnes décédées à 19.718 dont 12.069 décès dans les hôpitaux et 7.649 dans les établissements sociaux et médico-sociaux. "Cette crise sanitaire n'est pas terminée mais nous marquons des points", a déclaré Edouard Philippe. "Cette crise sanitaire va entraîner une crise économique, elle sera brutale", a ajouté le Premier ministre qui a redit que le gouvernement tablait sur une croissance de -8% en France en 2020. Edouard Philippe n'a en revanche pas détaillé le plan du gouvernement pour le déconfinement prévu à partir du 11 mai. (Matthieu Protard)

