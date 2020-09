Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Floride lève ses restrictions sur les bars, restaurants Reuters • 25/09/2020 à 23:18









25 septembre (Reuters) - Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a levé vendredi les restrictions imposées aux entreprises, dont les bars et restaurants, pour freiner la propagation du coronavirus. Le gouverneur républicain a jugé que l'épidémie était suffisamment maîtrisée pour justifier cette décision. Les bars et restaurants pourront rouvrir sans limitation de jauge, dans le respect des mesures de distance sociale. Les salles de sport sont également concernées. "C'est très très important pour l'industrie", a commenté Ron DeSantis, un allié de Donald Trump, lors d'une conférence de presse. Le gouverneur de Floride s'est régulièrement heurté aux responsables démocrates locaux sur les fermetures d'écoles, le port du masque obligatoire ou d'autres restrictions. La Floride a été durement touchée par la pandémie, avec plus de 690.000 contaminations et 13.900 morts dus au Covid-19. Depuis la fin juillet, l'Etat enregistre toutefois une diminution du nombre d'infections et d'hospitalisations. Son taux de positivité s'établit à environ 11%, selon les calculs de Reuters, même si les autorités affirment qu'il s'élève à 4,3%. (Maria Caspani, Brendan O'Brien, and Rich McKay; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.