Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Finlande durcit encore les restrictions d'entrée Reuters • 19/08/2020 à 11:41









HELSINKI, 19 août (Reuters) - La Finlande a étendu mercredi sa liste de pays dont les voyageurs sont soumis à des restrictions d'entrée sur le territoire afin de freiner la propagation du coronavirus. A partir du 24 août, les visiteurs en provenance des pays considérés jusqu'à présent comme "sûrs", dont l'Islande, la Grèce, Malte, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, l'Irlande, Chypre, Saint-Marin et le Japon, ne seront autorisés à se rendre dans le pays que pour des voyages essentiels et seront obligés de se mettre en quarantaine pour deux semaines à l'arrivée, selon l'annonce de la ministre de l'Intérieur Maria Ohisalo. En juin, le gouvernement finlandais a déterminé comme "sûrs" les pays avec un taux d'incidence de huit à dix nouveaux cas au maximum pour 100.000 habitants sur deux semaines. A mesure que ces pays commençaient à enregistrer une nouvelle hausse des contaminations, Helsinki les retirait un par un de sa liste. La Finlande a enregistré mardi un taux d'incidence de 5,2 cas positifs confirmés pour 100.000 habitants sur 14 jours, soit l'un des taux les plus bas en Europe, d'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. (Anne Kauranen, version française Anait Miridzhanian,)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.