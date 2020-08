Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La FDA prête à accélérer l'homologation d'un vaccin-FT Reuters • 30/08/2020 à 14:04









30 août (Reuters) - Le numéro un de l'Autorité américaine du médicament (Food and Drug Administration) est prêt à accélérer la procédure d'homologation d'un vaccin contre le Covid, selon des propos qui lui sont attribués dans un entretien au Financial Times Stephen Hahn déclare que son agence est prête à autoriser un vaccin avant que les essais de phase 3 ne soient terminés, selon le journal https://www.ft.com/content/f8ecf7b5-f8d2-4726-ba3f-233b8497b91a. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article du Financial Times : https://www.ft.com/content/f8ecf7b5-f8d2-4726-ba3f-233b8497b91a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Rebekah Mathew à Bengalore, version française Gwénaëlle Barzic)

