Coronavirus-La FDA autorise l'utilisation en urgence du vaccin de Pfizer et BioNtech

(Ajoute détails) WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - La FDA américaine a autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer PFE.N et son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE . Le vaccin pourra être administré au personnes âgées de 16 ans et plus. Les travailleurs du système de santé et les personnes âgées résidant en établissements de soins de longue durée seront les premiers à recevoir près de 2,9 millions de doses. Le gouvernement américain a déclaré qu'il commencerait à distribuer le vaccin dans tout le pays immédiatement après l'autorisation de la FDA, et que les premières inoculations auraient lieu au début de la semaine prochaine. (Eric Beech; version française Camille Raynaud)

