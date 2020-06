Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Corée du Sud pourrait à nouveau durcir les restrictions Reuters • 12/06/2020 à 06:13









SEOUL, 12 juin (Reuters) - La Corée du Sud va maintenir les directives de prévention sanitaires tant que le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus ne sera pas descendu sous le seuil de dix, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, prévenant que des mesures strictes de distanciation sociale pourraient être réinstaurées. Cette annonce de Park Neung-hoo durant un point de presse intervient alors que plusieurs dizaines de cas continuent d'être recensés quotidiennement dans le pays, notamment du fait de l'apparition de nouveaux foyers autour de Séoul. Plus de 96% des cas supplémentaires au cours des deux semaines écoulées ont été signalés dans la capitale et ses environs, a indiqué le ministre. Le nombre total de cas confirmés en Corée du Sud depuis le début de l'épidémie s'est alourdi à 12.003, avec 56 cas supplémentaires répertoriés au cours des vingt-quatre dernières heures. Le coronavirus a causé 277 décès dans le pays. Les autorités vont envisager la possibilité de revenir à des mesures strictes de distanciation sociale si le nombre d'infections supplémentaires ne descend pas quotidiennement sous le seuil de 50, a dit Park. (Sangmi Cha; version française Jean Terzian)

