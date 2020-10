Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine se joint au dispositif COVAX de l'OMS Reuters • 09/10/2020 à 03:01









PEKIN, 9 octobre (Reuters) - La Chine a annoncé vendredi qu'elle se joignait formellement au dispositif d'accès mondial à un vaccin contre le COVID-19 mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), devenant la plus importante économie mondiale à soutenir l'initiative, baptisée "COVAX". Dans un communiqué, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine disposait d'importantes capacités de production d'un vaccin contre la maladie provoquée par le nouveau coronavirus et qu'elle fournirait en priorité les pays en voie de développement quand un vaccin sera prêt. Le dispositif COVAX vise à acheter et livrer 2 milliards de doses de vaccins potentiels d'ici fin 2021. (Colin Qian, Roxanne Liu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

