Coronavirus-La Chine rapporte 63 cas et 2 décès supplémentaires

(Actualisé avec précisions, contexte) PEKIN, 9 avril (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué jeudi avoir recensé la veille 63 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et deux décès supplémentaires liés à l'épidémie en Chine continentale. Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé précise que 61 nouveaux cas impliquent des voyageurs arrivés de l'étranger. Les deux décès signalés sont survenus mercredi dans la province de Hubei, dont la capitale, Wuhan, est le berceau de l'épidémie. Selon le bilan de la commission, 81.865 cas de contamination et 3.335 décès ont été enregistrés en Chine continentale depuis le début de l'épidémie. La Chine, où le virus est apparu en décembre avant de se propager dans plus de 200 pays, a vu le nombre de nouveaux cas de contamination sur son sol baisser depuis le pic enregistré en février, notamment sous l'effet de mesures de confinement et de limitations drastiques de déplacements. Mais la crainte de voir se lever une nouvelle vague de propagation a poussé les autorités à multiplier les appels à la vigilance, notamment face aux cas "asymptomatiques", des personnes ne présentant aucun symptôme, comme la fièvre ou la toux, mais susceptibles tout de même de transmettre le coronavirus. Quelque 56 nouveaux cas asymptomatiques ont été recensés mercredi, portant le total de ces "porteurs silencieux" du virus à 657 dans le pays depuis le début du recensement de cette catégorie de personnes contaminées, le 1er avril. Face à cette problématique, le conseil des affaires de l'État, le gouvernement central chinois, a publié mercredi de nouvelles mesures concernant spécifiquement les cas asymptomatiques. Les établissements médicaux devront désormais signaler la détection des cas asymptomatiques dans les deux heures, à charge ensuite des autorités locales d'identifier tous les contacts proches connus du patient dans les 24 heures. Les patients asymptomatiques seront eux mis en quarantaine collectivement pendant 14 jours et seront comptés comme des cas confirmés s'ils commencent à montrer des symptômes. Les personnes qui ont été en contact étroit avec elles seront également placées en quarantaine pendant deux semaines. A ce jour, l'épidémie de coronavirus a contaminé plus de 1,4 million de personnes et provoqué 87.700 décès à travers le monde et contraint de nombreux pays à adopter des mesures strictes de confinement et des plans d'aide massive aux entreprises et à l'économie. (Ryan Woo et Se Young Lee, version française Jean Terzian et Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

