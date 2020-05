Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine fait état de sept nouveaux cas, inquiétude à Jilin Reuters • 13/05/2020 à 06:33









(Actualisé avec précisions, restrictions dans la ville de Jilin) SHANGHAI, 13 mai (Reuters) - Sept nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés mardi en Chine continentale, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires chinoises, ajoutant qu'aucun décès supplémentaire lié à l'épidémie n'avait été recensé. Parmi ces cas, l'un a été importé, a précisé la Commission nationale de la santé dans son point quotidien. Les six autres cas ont été signalés dans la ville de Jilin, dans le nord-est de la Chine. Au total, selon les données de la commission, le coronavirus a contaminé 82.926 personnes et causé 4.633 décès dans le pays. Les autorités de Jilin ont décidé d'imposer de nouvelles restrictions de déplacement par crainte d'une nouvelle vague d'infections. Au cours du week-end, la ville voisine de Shulan avait revu à la hausse son niveau de vigilance, à "élevé" contre "moyen". "La situation actuelle liée au COVID-19 est assez complexe et grave, et il y a un risque important que le virus se propage davantage", a déclaré l'adjointe au maire de Jilin lors d'une conférence de presse. Gai Dongping a ajouté que les autorités avaient décidé de "mettre en place des mesures de contrôle dans la zone urbaine de Jilin" afin d'endiguer la propagation de l'épidémie. Jilin est la deuxième plus grande ville de la province éponyme, frontalière de la Corée du Nord et de la Russie. Aucun train de passagers n'est désormais autorisé à quitter la ville ou à y transiter. Lors des deux dernières semaines, des nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été rapportés dans sept provinces chinoises, dont le Hubei, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus qui y est apparu en décembre dernier. (David Stanway, Se Young Lee et Lusha Zhang; version française Jean Terzian)

