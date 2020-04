Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine fait état de 46 cas supplémentaires, s'inquiète des infections venant de Russie Reuters • 15/04/2020 à 04:43









(ajoute détails sur les infections asymptomatiques) PEKIN, 15 avril (Reuters) - La Chine a fait état mercredi d'un déclin du nombre de cas confirmés de coronavirus mais reste préoccupée par le nombre croissant de contaminations dans sa région frontalière avec la Russie. Les autorités sanitaires chinoises ont signalé 46 nouveaux cas de contamination au coronavirus contre 89 la veille. 36 de ces nouveaux cas concernaient des voyageurs arrivant en Chine depuis l'étranger, avec 10 cas déclarés dans la province frontalière du nord-est de la Chine, Heilongjiang. La Chine a fermé sa frontière avec la Russie mais conserve un poste de contrôle dans la ville de Suifenhe. La Commission nationale de la santé a aussi indiqué que 57 patients asymptomatiques supplémentaires avaient été recensés contre 54 la veille. Selon le journal officiel China Daily, la Chine a lancé une étude dans neuf régions afin de prendre la mesure des infections asymptomatiques et du niveau global d'immunité. Le nombre cas confirmés en Chine continentale depuis le début de l'épidémie est porté à 82.295. (Ryan Woo, Se Young Lee et David Stanway, version française Camille Raynaud)

