Coronavirus-La Catalogne ferme bars et restaurants pour 15 jours

BARCELONE, 14 octobre - Les bars et les restaurants en Catalogne vont fermer pour 15 jours à partir de jeudi tandis que les horaires d'ouverture des commerces et des parcs vont être limités face à la résurgence de l'épidémie due au nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le président par intérim de la région espagnole, Pere Aragonès. Les restaurants catalans pourront néanmoins proposer de la vente à emporter et des livraisons, a-t-il ajouté. Avec près de 900.000 contaminations recensées et plus de 33.000 morts, l'Espagne est l'un des pays d'Europe les plus touchés par l'épidémie. Madrid, la capitale, et certains quartiers de sa banlieue ont été placés en confinement partiel la semaine dernière alors que, comme ailleurs en Europe, les nouvelles contaminations grimpent fortement depuis plusieurs semaines en Espagne. (Joan Faus version française Bertrand Boucey)

