Coronavirus-La campagne de vaccination a commencé aux Etats-Unis

par Lisa Lambert et Gabriella Borter WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - La campagne de vaccination contre le COVID-19 a commencé lundi aux Etats-Unis, où une poignée d'hôpitaux ont commencé à administrer des premières doses du vaccin développé par l'alliance Pfizer PFE.N -BioNTech BNTX.O . La FDA, l'autorité américaine de sécurité des médicaments, a autorisé vendredi soir l'utilisation en urgence de ce vaccin, efficace à 95% pour prévenir la maladie due au nouveau coronavirus, selon les données d'un essai clinique de phase III. Moins de 48 heures après le feu vert de la Food and Drug Administration, l'Etat de New York a commencé à vacciner ses personnels de santé, la première personne à en bénéficier étant une infirmière d'un service de soins intensifs du Long Island Jewish Medical Center, selon le gouverneur Andrew Cuomo. Des hôpitaux du Texas, de l'Utah ou du Minnesota, s'apprêtaient eux aussi à entamer la campagne d'immunisation. "Premier vaccin administré. Félicitations aux Etats-Unis ! Félicitations au MONDE !" s'est réjoui Donald Trump sur Twitter. Dans un premier temps, 2,9 millions de doses vont être distribuées dans 145 destinations à travers le pays, où l'épidémie a fait près de 300.000 morts en onze mois. Les premières doses sont parties dimanche d'une usine Pfizer à Kalamazoo, dans le Michigan, chargées dans des camions frigorifiques jusqu'aux bases aériennes de Lansing et Grand Rapids, où elles ont été placées à bord des avions des sociétés de messagerie UPS et Fedex, qui les ont ensuite redistribuées via des plateformes à Louisville et Memphis, dans le Kentucky et le Tennessee. L'effort logistique est d'autant plus complexe que le vaccin Pfizer/BioNTech doit être transporté et conservé à une température de -70°C. Les Etats-Unis rejoignent le Royaume-Uni, où la vaccination a commencé la semaine dernière, ainsi que la Russie et la Chine, qui ont développé leurs propres vaccins. Le Canada, où 30.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech ont été acheminées au cours du week-end, s'apprête lui aussi à lancer sa campagne lundi. "C'est la campagne la plus difficile de l'histoire. Il y a aura inévitablement des pépins, mais nous avons tout fait au niveau fédéral et en association avec nos partenaires pour que tout se déroule le mieux possible. Merci d'être patients avec nous", a déclaré sur Fox News le directeur de la Santé publique, Jerome Adams. (version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

