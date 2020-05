Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Californie pourrait rouvrir des commerces cette semaine Reuters • 04/05/2020 à 22:08









LOS ANGELES, 4 mai (Reuters) - Certains commerces en Californie pourraient être autorisés à rouvrir dès cette semaine s'il n'y a aucun signe d'aggravation de l'épidémie de nouveau coronavirus et que le dépistage par tests continue d'accélérer, a déclaré lundi le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom. Certains secteurs à "faible risque" comme les librairies ou les magasins de vêtements seront probablement autorisés à rouvrir vendredi en permettant à leurs clients de récupérer leurs achats sur le trottoir à l'extérieur des boutiques, a précisé Gavin Newsom lors de sa conférence de presse quotidienne sur le coronavirus. Les bureaux, les galeries commerciales et les restaurants proposant des repas sur place resteront en revanche fermés, a-t-il ajouté. La Californie a enregistré 2.215 décès dus au COVID-19, la maladie respiratoire provoquée par le coronavirus, pour près de 55.000 cas de contamination, selon un décompte de Reuters. (Dan Whitcomb version française Bertrand Boucey)

