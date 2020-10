Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE va retirer Canada, Géorgie et Tunisie de sa liste de pays sûrs Reuters • 21/10/2020 à 16:43









BRUXELLES, 21 octobre (Reuters) - L'Union européenne s'apprête à retirer le Canada, la Géorgie et la Tunisie d'une "liste blanche" de pays dont les voyageurs ne sont soumis à aucune restriction liée à la pandémie de COVID-19 pour entrer sur son territoire tandis que Singapour pourrait y être ajoutée. La décision de retirer ces trois pays de la liste a été prise mercredi au cours d'une réunion entre les ambassadeurs des 27 pays du bloc en raison de la forte augmentation des contaminations par COVID-19 alors que la situation à Singapour s'est améliorée. La proposition sera entérinée d'ici la fin de la semaine si aucun Etat membre ne s'y oppose, ont déclaré deux diplomates européens. Après ces changements, la "liste blanche" sera composée de neuf pays: l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Uruguay. Les personnes arrivant de ces pays n'ont pas à se soumettre à des mises en quarantaine ou des tests de dépistage obligatoires. Bien que la Chine figure sur cette liste, les arrivées en provenance de ce pays ne seront autorisées que lorsque les autorités chinoises accepteront de leur côté d'accueillir les visiteurs européens. Cette exigence de réciprocité n'est appliquée à aucun autre pays de la liste. Cette "liste blanche" ne sert que de recommandation sur les règles d'accueil. Certains pays, comme la France, n'ont imposé aucune restriction aux visiteurs en provenance de ces pays. L'Allemagne a réduit la liste tandis que l'Italie impose une période d'auto-isolement et exige que les voyageurs prennent un véhicule privé pour se rendre à leur destination. (Philip Blenkinsop, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.