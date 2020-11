Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'UE proche de signer un accord avec Pfizer sur son vaccin Reuters • 09/11/2020 à 16:37









CORONAVIRUS: L'UE PROCHE DE SIGNER UN ACCORD AVEC PFIZER SUR SON VACCIN par Francesco Guarascio BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne est sur le point de signer un contrat d'approvisionnement pour des millions de doses du vaccin contre le nouveau coronavirus présenté par Pfizer et son partenaire BioNTech, a déclaré lundi un député européen. Le géant pharmaceutique américain et son partenaire allemand ont présenté lundi des résultats positifs d'un essai clinique à grande échelle d'un vaccin contre le COVID-19 efficace à plus de 90%.. La Commission européenne, qui négocie avec les laboratoires au nom des Etats membres, a dit en septembre avoir conclu des discussions exploratoires avec les deux groupes pour une fourniture de 200 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus. Aucun accord n'a cependant été annoncé pour l'instant. "D'après mes informations, ce contrat est sur le point d'être signé", a déclaré Peter Liese, député européen, chargé des questions de santé au sein du Parti populaire européen (PPE). "Il y a un accord permettant aux Européens de recevoir des centaines de millions de doses de vaccins", a-t-il ajouté. Sollicité, un porte-parole de la Commission a refusé de dire si l'annonce des résultats du vaccin expérimental de Pfizer allait accélérer la signature d'un accord d'approvisionnement. L'EMA, l'agence européenne des médicaments, a indiqué lundi n'avoir pas encore reçu les derniers résultats de l'essai de Pfizer et BioNTech. Elle a ajouté, dans un communiqué, évaluer actuellement les premières données sur la qualité de leur vaccin. Dans le cadre de leurs discussions exploratoires, la Commission européenne dispose d'une option lui permettant de commander 100 millions de doses supplémentaires auprès de Pfizer et BioNTech. L'exécutif européen a déjà signé des accords d'approvisionnement avec AstraZeneca, Sanofi et Johnson & Johnson. Les Etats-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne ont pour leur part déjà annoncé des accords de fourniture avec Pfizer et BioNTech. (Francesco Guarascio, avec Alison Williams; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées PFIZER NYSE +9.16%