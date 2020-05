Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE pourrait devancer les USA dans l'approbation du remdesivir Reuters • 18/05/2020 à 13:51









BRUXELLES, 18 mai (Reuters) - L'Union européenne pourrait autoriser dans les prochains jours la mise sur le marché du remdesivir dans le traitement contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, a déclaré lundi le directeur de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ce médicament, conçu par le laboratoire américain Gilead GILD.O , n'a pas encore reçu une telle approbation aux Etats-Unis alors qu'une course contre la montre est engagée au niveau mondial dans la recherche de traitements et de vaccins contre le virus. "Il se pourrait qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle puisse être délivrée dans les prochains jours", a déclaré Guido Rasi lors d'une audition au Parlement européen. Une autorisation conditionnelle permet de vendre un médicament dans les 27 pays de l'UE pendant un an alors que toutes les données sur son efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore disponibles. Il existe une procédure équivalente aux Etats-Unis baptisée "approbation accélérée" permettant à la Food and Drug Administration (FDA) de donner son feu vert à un médicament n'ayant pas encore passé tous les tests. Sous pression pour accroître la production de son médicament, Gilead a dit discuter avec des fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques pour produire du remdesivir pour l'Europe et l'Asie jusqu'en 2022 au moins. Le groupe américain discute également de licences à long terme avec plusieurs fabricants de médicaments génériques en Inde et au Pakistan pour produire du remdesivir pour les pays en développement. (Francesco Guarascio; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -1.26%