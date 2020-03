Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE approuve €300 mds d'aides d'Etat françaises Reuters • 21/03/2020 à 20:19









BRUXELLES, 21 mars (Reuters) - La Commission européenne a annoncé samedi avoir approuvé trois régimes d'aides publiques françaises destinés à soutenir l'économie française face à l'épidémie de coronavirus. Cet ensemble de mesures devrait mobiliser 300 milliards d'euros pour garantir le maintien de la liquidité des entreprises touchées. Deux de ces mesures permettent à la banque publique d'investissement bpiFrance d'apporter des garanties sur les prêts d'entreprises et les lignes de crédit, pour les sociétés employant jusqu'à 5.000 salariés. La troisième mesure prévoit des garanties d'État aux banques sur les portefeuilles de nouveaux prêts pour tout type de société. "Notre décision autorise trois mesures adoptées par le gouvernement français pour aider son économie à faire face aux conséquences de la flambée de coronavirus. Ces mesures devraient mobiliser un montant de 300 milliards d'euros pour garantir le maintien de la liquidité des entreprises touchées par cette situation inédite", explique Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, citée dans un communiqué. (Jan Strupczewski, version française Gwénaëlle Barzic)

