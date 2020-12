Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'UE accélère le calendrier pour le vaccin Pfizer-BioNTech Reuters • 15/12/2020 à 14:51









(Actualisé avec Von der Leyen) BRUXELLES, 15 décembre (Reuters) - La campagne de vaccination contre le coronavirus dans l'Union européenne pourrait être lancée avant la fin du mois, a déclaré mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, après la décision de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'avancer au 21 décembre l'examen du dossier du candidat vaccin de Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE . L'EMA n'a pas exclu de donner son feu vert à l'administration du vaccin dès le 21 décembre mais elle maintient la réunion initialement prévue le 29, expliquant simplement que son Comité des médicaments à usage humain (CHMP) se prononcera "le plus tôt possible". "Il est probable que les premiers Européens soient vaccinés avant la fin 2020", a déclaré Ursula von der Leyen sur Twitter. En cas de feu vert de l'EMA, la Commission devrait formellement approuver le vaccin dans un délai de trois jours, après des consultations avec les gouvernements des 27 Etats membres de l'Union, selon le calendrier prévisionnel. L'exécutif communautaire se conforme généralement aux avis de l'EMA. L'accord de la Commission est donc considéré comme une simple formalité si l'EMA rend une recommandation favorable. Le Royaume-Uni a été le premier pays mardi dernier à lancer une campagne de vaccination massive à l'aide du vaccin de Pfizer-BioNTech, suivi lundi par les Etats-Unis et le Canada. (Francesco Guarascio, Marc Angrand)

