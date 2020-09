Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS promet 120 millions de tests à $5 pour les pays pauvres Reuters • 28/09/2020 à 19:15









GENEVE/LONDRES, 28 septembre (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi la mise à disposition des pays pauvres de 120 millions de tests de dépistage rapides du coronavirus à un prix unitaire maximul de 5 dollars. Les fabricants Abbott ABT.N et SD Biosensor se sont mis d'accord avec la Fondation Bill & Melinda Gates pour "rendre disponibles pendant une période de six mois 120 millions de ces nouveaux tests faciles à transporter et à utiliser", a déclaré à Genève le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ils permettront d'étendre le dépistage, en particulier dans les zones difficiles d'accès qui n'ont pas de laboratoires ou de personnels soignants suffisamment formés pour effectuer des tests", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. (Kate Kelland, version française Jean-Stéphane Brosse)

