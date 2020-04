Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS pas certaine que les anticorps protègent d'une réinfection Reuters • 17/04/2020 à 20:14









GENEVE, 17 avril (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'est pas sûre que la présence dans le sang d'anticorps contre le coronavirus permette d'éviter une nouvelle contamination, a déclaré vendredi son directeur exécutif chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire. Même si les anticorps sont efficaces, a poursuivi Mike Ryan, il y a peu de chance qu'un grand nombre de personnes les possèdent, ce qui permettrait d'accéder à une hypothétique "immunité collective". "De nombreuses informations préliminaires qui nous parviennent actuellement suggèrent qu'un pourcentage assez faible de la population est séroconverti (pour produire des anticorps)", a-t-il précisé, lors d'un point de presse. "Quant à l'attente que (...) la majorité de la société ait développé des anticorps, les données générales montrent l'inverse. Cela ne résoudra donc probablement pas le problème des gouvernements." (Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.