Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'OMS explique ne plus utiliser la catégorie "pandémie" Reuters • 24/02/2020 à 11:01









GENEVE, 24 février (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a plus de processus pour déclarer officiellement une pandémie mais l'épidémie de nouveau coronavirus qui s'est développée en Chine reste une urgence internationale, a indiqué lundi un porte-parole de l'agence. Les craintes d'une pandémie se sont accrues lundi après la multiplication de nouveaux cas hors de Chine continentale, notamment en Corée du Sud, en Iran, au Moyen-Orient ainsi qu'en Italie. L'agence basée à Genève avait déclaré comme une pandémie l'épidémie de grippe H1N1 qui avait sévie en 2009 et qui s'était avérée être modérée, ce qui avait suscité des critiques de la part des groupes pharmaceutiques qui s'étaient précipités pour développer un vaccin et des médicaments. En ce qui concerne le nouveau coronavirus qui a émergé à Wuhan en Chine en décembre, l'OMS l'a déclaré le 30 janvier comme une urgence de santé publique de portée internationale. Cette catégorisation doit permettre d'aider les pays ayant un faible système de santé à consolider leurs défenses. Depuis, le coronavirus s'est propagé, avec plus de 77.000 cas recencés en Chine, dont 2.445 décès, et 1.769 cas et 17 décès dans 28 autres pays, selon les derniers chiffres communiqués par l'OMS. "Il n'y a pas de catégorie officielle (pour une pandémie)", a expliqué Tarik Jasarevic, porte-parole de l'OMS. "L'OMS n'utilise plus l'ancien système de catégorisation avec lequel certaines personnes étaient familières depuis 2009. D'après le règlement sanitaire international, l'OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale". Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué vendredi à des journalistes que la situation liée au coronavirus était toujours dans une phase de possible confinement mais que la fourchette d'opportunité se rétrécissait. (Stéphane Nebehay, Blandine Hénault pour la version française, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.