Coronavirus-L'Italie prévoit de nouvelles mesures de restriction

MILAN, 11 octobre (Reuters) - L'Italie prévoit de nouvelles mesures de restriction qui seront appliquées à tout le pays afin d'enrayer l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza. L'Italie a besoin d'instaurer des restrictions afin d'éviter un confinement national, a-t-il ajouté. "Nous devons procéder à des changements, intervenir avec de nouvelles mesures qui n'auront rien à voir avec celles instaurées par le passé", a déclaré Roberto Speranza lors d'une interview avec la RAI, la télévision nationale italienne. Vendredi, l'Italie a fait état de 5.372 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le mois de mars. Les mesures de restrictions seront discutées avec les régions lundi et seront inclues dans un décret qui pourrait être signé par le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, dès lundi soir, selon Roberto Speranza. (Giulio Piovaccari; version française Camille Raynaud)

