Coronavirus-L'Iran annule sa journée nationale sur le nucléaire

DUBAI, 19 mars (Reuters) - Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a annoncé jeudi, à la télévision d'Etat, l'annulation de la journée nationale de la technologie nucléaire, organisée traditionnellement le 9 avril en Iran, compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours. A l'occasion de cette journée, la République islamique, soupçonnée par l'Occident de chercher à se doter de l'arme nucléaire - ce qu'elle dément -, a pour habitude d'annoncer ses dernières avancées dans le domaine du nucléaire. Selon le dernier bilan fourni jeudi par le ministère iranien de la Santé, l'épidémie de coronavirus a fait 1.284 morts et 18.407 cas confirmés de contamination dans le pays, l'un des principaux foyers du virus dans le monde avec la Chine. (Parisa Hafezi, version française Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

