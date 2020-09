Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'état d'urgence sanitaire pourrait être prolongé en Italie Reuters • 29/09/2020 à 15:39









ROME, 29 septembre (Reuters) - L'Italie pourrait prolonger l'état d'urgence sanitaire lié au nouveau coronavirus en raison de craintes d'une résurgence de l'épidémie, a déclaré mardi une responsable du gouvernement. Instauré depuis le 31 janvier, cet état d'urgence, qui accorde à l'exécutif aussi bien national que régional des prérogatives renforcées, prend fin le 15 octobre. Il a été prolongé fin juillet par le Sénat malgré les critiques de l'opposition. . "Je pense que le gouvernement devra demander une nouvelle prolongation", a déclaré à la chaîne de télévision publique RAI la vice-ministre de la Santé, Sandra Zampa. Selon elle, il permet de simplifier les procédures administratives alors que le nombre de nouveaux cas de contamination ne cesse d'augmenter depuis le mois dernier, avec en moyenne 1.694 infections quotidiennes signalées au cours des sept derniers jours. Les scientifiques estiment que les trois prochaines semaines seront cruciales pour analyser la circulation du virus et déterminer si l'Italie sera épargnée ou non par une "deuxième vague" majeure. L'Italie a été l'un des pays d'Europe les plus durement touchés par le coronavirus, avec 35.851 morts depuis le début de l'épidémie. (Giuseppe Fonte; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

