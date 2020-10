Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne va maintenir l'état d'urgence jusqu'en mai Reuters • 25/10/2020 à 14:39









MADRID, 25 octobre (Reuters) - Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a indiqué dimanche qu'il demanderait à ses alliés parlementaires de soutenir la prolongation de l'état d'urgence à partir de dimanche jusqu'au mois de mai. En vertu de l'état d'urgence, les déplacements entre les régions espagnoles seront interdits. Les régions pourront imposer des couvre-feux entre 23 heures et 6 heures avec une marge de flexibilité d'une heure. (Jessica Jones, version française Matthieu Protard)

