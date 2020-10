Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne réunit un conseil des ministres dimanche Reuters • 24/10/2020 à 21:33









(Actualisé avec réunion d'un conseil des ministres dimanche) MADRID, 24 octobre (Reuters) - Le gouvernement espagnol va réunir dimanche un conseil des ministres spécial pour discuter de l'état d'urgence alors que plusieurs régions ont appelé les autorités nationales à agir pour leur permettre d'imposer un couvre-feu pour freiner la propagation du virus. Dix des 17 régions du pays, dont celle de Valence, les Asturies, Castille-La Manche et le Pays basque, avaient demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence, ce qui leur permettrait d'imposer des mesures de couvre-feu et de limiter les déplacements de la population. Selon plusieurs médias espagnols, les régions attendaient d'ailleurs du gouvernement qu'il convoque dimanche un conseil des ministres extraordinaire pour décréter l'état d'urgence. Dans un communiqué publié samedi, le gouvernement espagnol a indiqué qu'il avait proposé vendredi de convoquer une réunion. De nombreuses régions sont en faveur de mesures de couvre-feu mais la puissante région de Madrid s'y oppose, ce qui a empêché jusqu'à présent de parvenir à un accord national. La région de Valence a annoncé son propre couvre-feu à compter de samedi soir jusqu'au 9 décembre. L'Espagne a totalisé 1.046.132infections au COVID-19 en Europe occidentale, tandis que le nombre de morts approche les 35.000. La Catalogne a déclaré vendredi qu'elle imposerait un couvre-feu dans toute la région, qui comprend Barcelone, dès que le gouvernement central aura agi. (Jessica Jones, version française Patrick Vignal et Matthieu Protard)

