Coronavirus-L'Espagne lève l'interdiction des liaisons directes avec l'Italie

MADRID, 19 mai (Reuters) - L'Espagne a levé mardi l'interdiction des liaisons aériennes et maritimes directes avec l'Italie qui était en vigueur depuis le 11 mars et a été maintenue tout au long du confinement instauré pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. Cette disposition a été publiée dans le bulletin officiel. Les voyageurs en provenance d'Italie devront cependant, comme tous les visiteurs arrivant de l'étranger, respecter une "quatorzaine" obligatoire en Espagne, où l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur. (Emma Pinedo, version française Myriam Rivet, édité par)

