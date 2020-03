Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Espagne déplore 3.434 décès, plus que la Chine Reuters • 25/03/2020 à 14:15









(.) par Sonya Dowsett et Jesús Aguado MADRID, 25 mars (Reuters) - L'Espagne a enregistré 738 décès supplémentaires liés au coronavirus en l'espace de 24 heures, une progression de plus de 27% qui porte le total à 3.434 décès et fait passer le pays devant la Chine au nombre de cas mortels, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. L'Italie reste le pays comptant le plus grand nombre de décès (6.820 d'après le bilan de la Protection civile fourni mardi soir). En Chine continentale, le virus apparu fin décembre dans la ville de Wuhan a fait 3.281 morts selon les données officielles. Au total, l'Espagne compte désormais 47.160 cas confirmés de contamination, contre 39.673 la veille, soit une augmentation de près de 19%. Des plaintes ont été déposées contre le gouvernement par des représentants des personnels soignants qui reprochent aux autorités le manque d'équipements basiques de protection. En première ligne dans le combat contre la pandémie, médecins et soignants espagnols comptent pour plus de 13% du nombre total des contaminations confirmées, même si cette proportion est sans doute trompeuse, les personnels soignants étant davantage testés que la population. L'armée espagnole a par ailleurs demandé l'aide de l'Otan pour se procurer des respirateurs artificiels, des équipements de protection et des kits de dépistage, a annoncé mercredi le chef d'état-major des forces armées, Miguel Villarroya. L'Espagne en était mercredi à son onzième jour de confinement. Cette mesure a été prise pour au moins quinze jours, mais devrait probablement être portée à 30 jours. "Nous avons réussi à une réduction presque totale des contacts sociaux", a commenté le chef des services d'urgence sanitaire, Fernando Simon, ajoutant lors d'une conférence de presse que le pays se rapprochait du pic épidémique. (Inti Landauro, Sonya Dowsett et Jesús Aguado version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

