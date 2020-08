Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'épidémie regagne du terrain, 21 départements en rouge Reuters • 27/08/2020 à 11:39









(Actualisé tout du long avec précisions supplémentaires) PARIS, 27 août (Reuters) - La France se trouve actuellement "dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidemie", a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex en annonçant que 19 nouveaux départements avaient été classés en rouge en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, du fait d'une circulation active du nouveau coronavirus. "Le virus progresse sur tout le territoire", toutes les régions sont concernées et il y a donc désormais 21 départements dans lesquels le virus circule activement. Ce n'est "pas une situation grave" mais "la croissance de l'épidémie peut être exponentielle si on ne réagit pas rapidement", a prévenu le Premier ministre. Il a indiqué que le gouvernement faisait tout son possible pour éviter un reconfinement général, ajoutant toutefois qu'il devait par principe s'y préparer. Pour tenter d'enrayer cette progression dans un contexte où la rentrée scolaire et la fin des congés d'été risque d'accentuer les contaminations, le gouvernement a décidé d'élargir l'obligation du port du masque, notamment dans les entreprises et les écoles. Jean Castex a résumé simplement les nouvelles règles: "le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés ou se situent plusieurs personnes", en rappelant que les autres gestes barrière devaient également être respectés. Alors que de nombreux politiques, de gauche comme de droite, ont plaidé ces derniers jours pour la gratuité des masques, le chef du gouvernement a une nouvelle fois exclu cette éventualité. Il a cependant précisé que le gouvernement continuerait à en fournir à ceux qui sont dans les situations les plus précaires et aux plus vulnérables. Alors que le gouvernement a déjà fourni 50 millions de masques à trois millions de familles modestes et en situation de précarité, soit environ neuf millions Français, "nous avons décidé de renouveler cette opération en octobre et aussi souvent que ce sera nécessaire jusqu'à la fin de l'épidémie", a annoncé le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Les personnes présentant un risque accru du fait de leur état de santé peuvent également se faire prescrire des masques par leur médecin, a-t-il rappelé. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

