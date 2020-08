Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'épidémie regagne du terrain, 21 départements en rouge Reuters • 27/08/2020 à 10:47









PARIS, 27 août (Reuters) - La France se trouve actuellement "dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidemie" de COVID-19, a déclaré jeudi le Premier ministre Jean Castex en annonçant que 19 nouveaux départements avaient été classés en rouge, du fait d'une circulation active du nouveau coronavirus. "Le virus progresse sur tout le territoire", toutes les régions sont concernées et il y a désormais 21 départements dans lesquels le virus circule activement. Ce n'est "pas une situation grave" mais "la croissance de l'épidémie peut être exponentielle si on ne réagit pas rapidement", a prévenu le Premier ministre. (Myriam Rivet, édité par)

